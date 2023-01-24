Астролог рассказала о пользе выхода Урана из ретроградности

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После выхода Урана из ретрограндности у человека настанет удачное время для улучшения своего материального положения и осваивания новых платформ. Об этом рассказала астролог Юлиана Гридневская.

— Так как Уран пока еще в Тельце, для взаимодействия с миром хорошо использовать прогрессивные методы. В том числе для улучшения материального положения. Самое время осваивать интернет-платформы и активно изучать возможности заработка с помощью удаленной деятельности, — сказала она.

Специалист по звездному небу добавила, что в этот период могут настать различные неожиданности, которые будут казаться чудом. Например, человек может получить долгожданное согласие, реализовать свой творческий потенциал, найти новую работу и многое другое, передает «Москва 24».

Наступивший 2023 год будет богат на интересные астрономические явления. Каждое из грядущих событий непременно повлияет на жизнь общества. Чего ожидать в этом году и к чему стоит готовиться, «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона.