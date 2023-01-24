Умер бывший президент Гватемалы Альваро Колом в возрасте 71 года

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Бывший президент Гватемалы Альваро Колом умер на 72-м году жизни. Об этом сообщил конгресс страны на своей странице в Twitter.

— Глава конгресса... с прискорбьем сообщает о кончине Альваро Колома Кабальероса, президента Республики Гватемала с 2008 по 2012 год, — говорится в сообщении.

По данным издания Republica, экс-президента не стало в понедельник, 23 января, а причиной смерти стал рак, которым он болел на протяжении нескольких лет.

Альваро Колом занимал пост президента Гватемалы в период с 2008 по 2012 годы. В 2018 году его задержали по делу о коррупции при реализации транспортного проекта Transurbano. В 2021 году его включили в список санкций США из-за «закона Магнитского».