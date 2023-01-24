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Глава МИД Финляндии заявил о необходимости паузы в переговорах с Турцией по НАТО

Александр Афонин
В мире
Глава МИД Финляндии заявил о необходимости паузы в переговорах с Турцией по НАТО
Фото: Pixabay

На текущий момент переговоры Финляндии и Швеции с Турцией по вопросу вступления стран в состав Североатлантического альянса нуждаются в паузе. Об этом во вторник, 24 января, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто.

— В переговорах необходимо сделать паузу. Лучше продолжить после того, как атмосфера успокоится, — сказал министр в эфире турецкого канала NTV.

По словам Хаависто, правительство Финляндии может рассмотреть возможность подачи заявки для вступления НАТО без Швеции.

В конце июня прошлого года главы стран НАТО решили официально пригласить Швецию и Финляндию стать членами альянса. По их мнению, это решение позволит альянсу стать сильнее, а странам — обеспечить безопасность.

В июле главы министерств иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде подписали протоколы о вступлении в НАТО. Однако позже страны столкнулись с проблемами, так как Турция потребовала выполнить ее условия для их членства в альянсе.

Ситуация обострилась 21 января, когда у посольства Турции в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. В результате этого турецкое министерство иностранных дел обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Финляндия Турция НАТО
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