Активные граждане выберут формат мероприятия для детей в парке «Кузьминки-Люблино»

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» жители Юго-Восточного округа столицы могут поучаствовать в голосовании «День Земли в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино». Об этом стало известно во вторник, 24 января.

Как уточняется, ГПБУ «Мосприрода» проведет тематическое мероприятие для детей в возрасте от семи лет, при этом жители юго-востока смогут определить его тему. В частности, на выбор предлагают варианты: лекция «День Земли», экозанятие «Земля — наш общий дом», игра «Экологический брейн-ринг».

На лекции «День Земли» детям расскажут о важности бережного отношения к природе и что может сделать каждый из нас для планеты. Кроме того, организаторы проведут экозанятие «Земля — наш общий дом», в ходе которого участники создадут экологический плакат на тему бережного отношения к природе.

Во время игры «Экологический брейн-ринг» дети смогут посоревноваться в своих знаниях в области экологии. Напомним, что День Земли состоится 20 марта.

До этого участники проекта «Активный гражданин» выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг. Всего было представлено пять номинаций — «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».