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Подмосковные врачи вытащили из желудка девушки трехкилограммовый комок волос

Араз Салехов
Общество
Подмосковные врачи вытащили из желудка девушки трехкилограммовый комок волос
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи Щелковской городской больницы провели операцию пациентке, у которой в желудке образовался трехкилограммовый комок волос. Об этом во вторник, 24 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, 21-летняя девушка попала в клинику в истощенном состоянии с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту после каждого приема пищи.

— После проведенного обследования врачи обнаружили в желудке пациентки кровоточащие язвы и трихобезоар — огромный комок волос. Как выяснилось, девушка на протяжении длительного времени ела свои волосы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что девушку уже оперировали ранее по этой же причине.

В подмосковном Пушкине местные врачи удалили 10-килограммовую миому у пациентки, которая боялась оперироваться. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, насколько данное заболевание опасно для женщин.

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