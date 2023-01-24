Подмосковные врачи вытащили из желудка девушки трехкилограммовый комок волос

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи Щелковской городской больницы провели операцию пациентке, у которой в желудке образовался трехкилограммовый комок волос. Об этом во вторник, 24 января, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, 21-летняя девушка попала в клинику в истощенном состоянии с жалобами на боль в животе, тошноту и рвоту после каждого приема пищи.

— После проведенного обследования врачи обнаружили в желудке пациентки кровоточащие язвы и трихобезоар — огромный комок волос. Как выяснилось, девушка на протяжении длительного времени ела свои волосы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что девушку уже оперировали ранее по этой же причине.

В подмосковном Пушкине местные врачи удалили 10-килограммовую миому у пациентки, которая боялась оперироваться. «Вечерняя Москва» в беседе с экспертами решила выяснить, насколько данное заболевание опасно для женщин.