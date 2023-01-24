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Песков допустил, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Песков допустил, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вопрос безопасности основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в связи с возможным покушением со стороны киевского режима необходимо адресовать российским спецслужбам. Об этом во вторник, 24 января, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Это вопрос спецслужб, но опасность есть — Киев имеет отношение к покушениям, — цитирует его РИА Новости.

До этого российский предприниматель Пригожин вновь попросил Белый дом уточнить, каким образом он причастен к дестабилизирующей деятельности. По его словам, находясь в других странах, он также всегда остается на стороне действующей власти. В заключение он снова попросил США ответить на вопрос и пояснить, в чем заключается его дестабилизация.

Накануне Песков отреагировал на признание группы «Вагнера» террористами в США. По его мнению, признание американскими властями группы «Вагнер» преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.

Напомним, что еще одно покушение было совершено на экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина — он получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Ленинского района Донецка. По словам Рогозина, в городе было обстреляно место проживания группы военных советников.

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