Песков: Причастность Украины к убийству Дугиной говорит об опасности покушений на россиян

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Причастность Украины к убийству журналистки Дарьи Дугиной является доказательством существования опасности покушений на россиян. Об этом во вторник, 24 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним все-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть, — приводит его слова ТАСС.

Недавно сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, предпринявших попытку вывести из строя тяговую подстанцию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию».

До этого сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в подготовке теракта по заданию украинских спецслужб на Северном Кавказе. По предварительной информации, он приехал на территорию России в рамках трудовой миграции, во время допроса он признался в своих планах.