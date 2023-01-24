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Москвичам пообещали мягкий и снежный февраль с сугробами до 38 сантиметров

Александр Афонин

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Москвичам пообещали мягкий и снежный февраль с сугробами до 38 сантиметров
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

По предварительным прогнозам, февраль в столице выдастся мягким и снежным, высота снежного покрова может достигнуть отметки в 36-38 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос» во вторник, 24 января.

— По предварительным прогнозам, грядущий февраль окажется на три градуса выше климатической нормы, а по количеству осадков, как минимум, будет соответствовать норме, а как максимум — может превысить ее на 10–20 процентов, — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в январе выпало лишь 50 процентов от месячной нормы осадков. В Москве высота сугробов составляет 23 сантиметра, а в Подмосковье — от 7 до 31 сантиметра. Ожидается, что февраль восстановит дефицит до нормы в 36–38 сантиметров снега, отметили на портале «Метеовести».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «ВМ», что на этой неделе жителей столицы ожидает небольшой мороз, а ближе к выходным количество осадков может увеличиться. По прогнозу эксперта, температура воздуха днем будет колебаться в диапазоне между 2–7 градусами ниже нуля.

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