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В Кремле опровергли возможность ограничения на выезд россиян

Лейла Алиева
Общество
В Кремле опровергли возможность ограничения на выезд россиян
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле не обсуждается вопрос ограничения на выезд россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 24 января.

— Нет, в Кремле не обсуждается, — цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

В конце 2022 года член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что у покинувших территорию России граждан, в том числе и у певицы Аллы Пугачевой, следует конфисковать все имущество. По его мнению, это станет для них хорошим уроком. Сенатор добавил, что изъятое имущество следует передать участникам спецоперации на Украине. Он считает, что «поливание своей Родины грязью» должно осуждаться всеми россиянами и правительством.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в свою очередь, назвал идею конфисковать имущество уехавших в пользу нужд спецоперации антиконституционной.

При этом в Государственной думе уже готовят проект о конфискации имущества у ряда покинувших Россию граждан.

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