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Приметы и советы

Диетологи назвали жиросжигающий напиток, который можно пить перед сном

Ника Комкова
Общество
Диетологи назвали жиросжигающий напиток, который можно пить перед сном
Фото: Unsplash

Вечернее время может стать питательной средой для вредных привычек, таких как переедание и пьянство. Однако сон крайне важен для улучшения состояния всего организма. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие и стройнеть, стоит пить один одобренный диетологами горячий напиток, пишет американское издание She Finds.

Если употреблять зеленый чай без кофеина во время отдыха и подготовки ко сну, он принесет организму много пользы.

С каждым глотком зеленый чай приносит множество преимуществ для здоровья — от придания сияния коже до улучшения здоровья, кишечника и быстрого похудения, рассказала диетолог Лиза Ричардс.

По ее словам, детоксикационный чай с высоким содержанием антиоксидантов ускоряет метаболизм и сжигает жир.

Диетолог Джей Коуэн порекомендовал пить чай, если перед сном мучает голод — он поможет его успокоить.

Чашка зеленого чая без кофеина прямо перед сном поможет постройнеть, защитит организм от вредных токсинов, уменьшит вздутие живота и воспаление, согласился с коллегой эксперт. Также он вызывает расслабление мышц и помогает скорее крепко заснуть.

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