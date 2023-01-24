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Армия России ликвидировала свыше 70 солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Армия России ликвидировала свыше 70 солдат ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины потеряли свыше 70 солдат на Краснолиманском и Купянском направлениях за минувшие сутки. Об этом во вторник, 24 января, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— На Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Тимковка и Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, — говорится в сообщении.

При этом на Краснолиманском направлении национальная армия ликвидировала 30 солдат, находившихся в составе 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также в ходе боев на этих направлениях было уничтожено шесть боевых бронированных машин, артиллерийская система М-777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

До этого ВС РФ пресекли попытку подразделений украинской армии форсировать Днепр в районе Новой Каховки. В частности, были ликвидированы шесть боевых машин пехоты (БМП), три катера и до 100 военнослужащих ВСУ.

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