Илон Маск стал богаче почти на 11 миллиардов долларов за два дня

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Американский предприниматель Илон Маск стал богаче на 10,6 миллиарда долларов за два дня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние бизнесмена начало расти после его выступления в суде по иску акционеров о нарушении законодательства о ценных бумагах. Во время новой дачи показаний, 23 января, оно продолжило увеличиваться.

На данный момент Маск, по версии журнала Forbes, владеет состоянием в размере 159,6 миллиарда долларов.

В начале декабря бизнесмен уступил первое место в списке самых богатых людей по версии Forbes. На первое место списка поднялся владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно

Позже стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов. При этом пик его состояния был достигнут 4 ноября 2021 года, в частности, на его счету было 340 миллиардов долларов.

До этого бизнесмен заявил, что в течение двух лет не намерен продавать акции инновационной компании Tesla, которую он возглавляет. Предприниматель дал прогноз, согласно которому в 2023 году экономика должна войти в стадию «серьезной рецессии», а значит, спрос на дорогостоящие товары снизится.