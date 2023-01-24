Илон Маск стал богаче почти на 11 миллиардов долларов за два дня
Американский предприниматель Илон Маск стал богаче на 10,6 миллиарда долларов за два дня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Состояние бизнесмена начало расти после его выступления в суде по иску акционеров о нарушении законодательства о ценных бумагах. Во время новой дачи показаний, 23 января, оно продолжило увеличиваться.
На данный момент Маск, по версии журнала Forbes, владеет состоянием в размере 159,6 миллиарда долларов.
В начале декабря бизнесмен уступил первое место в списке самых богатых людей по версии Forbes. На первое место списка поднялся владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно
Позже стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов. При этом пик его состояния был достигнут 4 ноября 2021 года, в частности, на его счету было 340 миллиардов долларов.
До этого бизнесмен заявил, что в течение двух лет не намерен продавать акции инновационной компании Tesla, которую он возглавляет. Предприниматель дал прогноз, согласно которому в 2023 году экономика должна войти в стадию «серьезной рецессии», а значит, спрос на дорогостоящие товары снизится.