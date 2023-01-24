Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт Сенков пояснил, насколько действенен будет самозапрет на кредиты

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт Сенков пояснил, насколько действенен будет самозапрет на кредиты
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Центробанк подготовил проект закона, который позволит россиянам запретить самим себе оформлять кредиты и займы через личный кабинет на «Госуслугах». Предложенную инициативу оценил заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков.

По мнению эксперта, это неплохая инициатива, она позволит обезопасить себя от действий мошенников. Сенков рассказал, что не раз лично сталкивался со звонками по предложению якобы государственных услуг.

Эксперт добавил, что любой рычаг, позволяющий снизить риски, можно назвать положительным.

По мнению эксперта, если даже мошеннику каким-то образом удалось оформить кредит под чужим именем, то пострадавшему будет легче доказать на суде свою непричастность, потому что у него на «Госуслугах» установлен самозапрет, передает канал 360.

Ранее стало известно, что каждый третий житель Санкт-Петербурга брал кредит в последние полгода. При этом 63 процента петербуржцев уверены, что кредиты — это прямой путь в долговую яму, передает издание «Невские новости».

В некоторых случаях жертвы вынуждены брать кредиты и микрозаймы, находясь под давлением злоумышленников. О том, как люди попадают в подобные ситуации и что делать, если вас насильно заставили взять взаймы, — в материале «Вечерней Москвы».

Банки Кредиты Запреты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте