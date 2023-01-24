Эксперт Сенков пояснил, насколько действенен будет самозапрет на кредиты

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Центробанк подготовил проект закона, который позволит россиянам запретить самим себе оформлять кредиты и займы через личный кабинет на «Госуслугах». Предложенную инициативу оценил заведующий кафедрой экономической безопасности РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Сенков.

По мнению эксперта, это неплохая инициатива, она позволит обезопасить себя от действий мошенников. Сенков рассказал, что не раз лично сталкивался со звонками по предложению якобы государственных услуг.

Эксперт добавил, что любой рычаг, позволяющий снизить риски, можно назвать положительным.

По мнению эксперта, если даже мошеннику каким-то образом удалось оформить кредит под чужим именем, то пострадавшему будет легче доказать на суде свою непричастность, потому что у него на «Госуслугах» установлен самозапрет, передает канал 360.

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