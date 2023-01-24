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Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Фото: shutterstock

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на вторник, 24 января.

Воздушная тревога была объявлена в украинских областях в 15:37 по московскому времени. Также в 15:36 ее объявили и в Киеве, о чем сообщили власти украинской столицы, передает РИА Новости.

14 января в украинской столице прогремело две серии взрывов. Сперва они были услышаны на левом берегу Киева и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на взрывы, воздушная тревога на тот момент не объявлялась.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских СМИ, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в свою очередь объявили воздушную тревогу.

Как рассказал «ВМ» военный эксперт Виктор Литовкин, ситуация обусловлена тем, что Киев не хочет пропустить российские войска к Краматорску. По его словам, город является последним крупным городом в Донецкой народной республике, который находится под властью ВСУ.

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