Депутат Милонов предложил ввести на федеральном уровне знак отличия для выдающихся отцов
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести на федеральном уровне знак отличия для выдающихся многодетных отцов. Он отправил соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.
Как отметил депутат, в последние годы в России взят курс на поддержку института семьи и деторождения. Вводятся различные меры поощрения для многодетных матерей. Милонов отметил, что стоит задуматься и о поощрениях для отцов, передает RT.
— Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства, — говорится в тексте обращения.
Семьям с детьми в России положен ряд выплат. Часть из них могут получить только многодетные семьи, в которых есть минимум трое детей. Однако бывают и выплаты, положенные в других случаях. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто может претендовать на такие выплаты и каков их размер.