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Депутат Милонов предложил ввести на федеральном уровне знак отличия для выдающихся отцов

Ирина Игнатенко
Общество
Депутат Милонов предложил ввести на федеральном уровне знак отличия для выдающихся отцов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести на федеральном уровне знак отличия для выдающихся многодетных отцов. Он отправил соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Как отметил депутат, в последние годы в России взят курс на поддержку института семьи и деторождения. Вводятся различные меры поощрения для многодетных матерей. Милонов отметил, что стоит задуматься и о поощрениях для отцов, передает RT.

— Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства, — говорится в тексте обращения.

Семьям с детьми в России положен ряд выплат. Часть из них могут получить только многодетные семьи, в которых есть минимум трое детей. Однако бывают и выплаты, положенные в других случаях. «Вечерняя Москва» разбиралась, кто может претендовать на такие выплаты и каков их размер.

Депутаты отец Виталий Милонов
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