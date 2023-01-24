Медведев: У России достаточно вооружения и средств поражения

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 24 января, заявил, что на сегодняшний день страна имеет достаточное количество вооружений и средств поражения.

Он посетил концерн «Калашников» в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством.

— Наши противники наблюдают, периодически делая заявления, что у нас нет то одного, то другого, то ракет осталось на 2,5 раза, то еще что-то такое скажут. Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего, — заявил политик.

Он также добавил, что в 2023 году, начиная с января, осуществляется поставка самых востребованных видов вооружений. Медведев подчеркнул, что речь идет «о тысячах единиц». По его словам, созданные темпы в конце прошлого года «необходимо сохранить в настоящий период».

В ходе совещания планируется обсудить производство востребованных образцов вооружений с упором на беспилотники, говорится в Telegram-канале Дмитрия Медведева.

26 декабря 2022 года президент России Владимир Путин создал новую должность первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ, которую занял Дмитрий Медведев.