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AT: Требования Зеленского к США о поставках оружия говорят о панике в Киеве

Евгений Жуков
В мире
AT: Требования Зеленского к США о поставках оружия говорят о панике в Киеве
Фото: flickr/number10gov

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить вооруженным силам страны более совершенные виды вооружения говорят о существующей панике в Киеве. Об этом во вторник, 24 января, пишет издание Asia Times.

В материале говорится, что «наспех доставленное вооружение» свидетельствует о том, что украинская сторона «как никогда близка к проигрышу». Автор статьи подчеркивает, что большая часть поставленного оружия была направлена для прекращения серии неудач украинских подразделений.

Обозреватель указывает, что Зеленский боится за свою судьбу в случае победы Российской Федерации. В статье напоминают, что глава украинского государства уже арестовал «большинство своих политических оппонентов», а также ликвидировал нелояльные ему СМИ.

Однако, по мнению автора, это не защитит ни коллег политика, ни самого Зеленского в том случае, «если украинская оборона рушится».

До этого обозреватель Лаура Келли заявила, что украинское руководство недовольно неготовностью Вашингтона поставлять Киеву технику, с которой тот мог бы организовать полномасштабное наступление на Крымский полуостров.

Украина Оружие Владимир Зеленский США
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