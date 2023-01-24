Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело молодой девушки обнаружили в затопленной квартире в Санкт-Петербурге

Степан Жирнов
Происшествия
Тело молодой девушки обнаружили в затопленной квартире в Санкт-Петербурге
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Санкт-Петербурге в затопленной квартире обнаружили бездыханное тело 20-летней девушки. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

По неподтвержденным данным, трагедия произошла в съемной квартире на Серпуховской улице, куда погибшая въехала 3 января. Гулявшая всю ночь девушка зашла в квартиру рано утром и включила горячую воду в ванной.

Дальнейшее остается загадкой. Первыми тревогу забили соседи, у которых с потолка потекла вода. Они позвонили собственнику жилища, который открыл квартиру и обнаружил тело погибшей в кровати.

По некоторым данным, девушка могла скончаться от ожогов, полученных в результате контакта с горячей водой. По другим сведениям, причиной смерти стали наркотики и алкоголь, сообщает РЕН ТВ.

Другая история, связанная с горячей водой, произошла в Ленинградской области. В частной бане в городе Всеволожске сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько пластиковых мешков с фрагментами тела погибшего.

девушка Смерть Санкт-Петербург Убийства Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте