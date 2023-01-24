Тело молодой девушки обнаружили в затопленной квартире в Санкт-Петербурге

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В Санкт-Петербурге в затопленной квартире обнаружили бездыханное тело 20-летней девушки. Об этом стало известно во вторник, 24 января.

По неподтвержденным данным, трагедия произошла в съемной квартире на Серпуховской улице, куда погибшая въехала 3 января. Гулявшая всю ночь девушка зашла в квартиру рано утром и включила горячую воду в ванной.

Дальнейшее остается загадкой. Первыми тревогу забили соседи, у которых с потолка потекла вода. Они позвонили собственнику жилища, который открыл квартиру и обнаружил тело погибшей в кровати.

По некоторым данным, девушка могла скончаться от ожогов, полученных в результате контакта с горячей водой. По другим сведениям, причиной смерти стали наркотики и алкоголь, сообщает РЕН ТВ.

Другая история, связанная с горячей водой, произошла в Ленинградской области. В частной бане в городе Всеволожске сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько пластиковых мешков с фрагментами тела погибшего.