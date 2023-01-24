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Прокуратура опубликовала кадры с места убийства во время застолья в Москве

Евгений Белоусов
Происшествия
Прокуратура опубликовала кадры с места убийства во время застолья в Москве
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Отец зарезанного во время семейного застолья в Москве мужчины задержан полицией. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 24 января, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— На момент происшествия в квартире находился отец мужчины, который задержан. Предварительно между мужчинами произошел конфликт во время распития спиртных напитков, — заявила она.

Прокуратура опубликовала кадры с места убийства во время застолья в Москве Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

По словам собеседницы «ВМ», в одной из комнат квартиры полицейские нашли на столе кухонный нож. Сейчас работу правоохранительных органов координирует заместитель Преображенского межрайонного прокурора Андрей Гостев.

Само убийство, о котором идет речь, произошло на Большой Черкизовской улице. Во время семейного застолья родственники поссорились. Один из собутыльников схватился за нож и нанес несколько ударов другому. От полученных травм мужчина скончался.

Другое убийство произошло на западе столицы. В квартире жилого дома на Витебской улице 33-летний мужчина напал с ножом на пожилую мать и сестру. В результате родительница погибла на месте, другая женщина была госпитализирована. О том, что стало причиной убийства и что известно о личности подозреваемого, — в материале «ВМ».

Москва Прокуратура Убийства Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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