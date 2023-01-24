Spiegel: Германия решила поставить Украине боевые танки Leopard

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Германия решила поставить Украине боевые танки Leopard. Об этом во вторник, 24 января, сообщило издание Der Spiegel, ссылаясь на источники.

— Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2, — говорится в материале.

По сведениям издания, речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые на сегодняшний день находятся на вооружении бундесвера.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что если поставка танков Вооруженным силам Украины все-таки получит реализацию, то она оставит неминуемый след на отношениях России и Германии.

Ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину, которую так обсуждают в прессе, — это конкурентная борьба внутри самого военно-политического блока НАТО. Берлин не хочет снабжать Киев своим оружием, но под давлением Белого дома был вынужден это сделать. Однако поставки этих боевых машин ни на минуту не приблизят победу Украины. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный обозреватель и политолог Виктор Литовкин.