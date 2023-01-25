РБК: «Декатлон» ищет покупателей для своих российских активов

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Французская компания-ритейлер спортивных товаров «Декатлон» начала искать покупателя для своих российских активов. Об этом РБК в среду, 25 января, сообщили источники в торговых сетях и консалтинговых компаниях.

Отмечается, что компания рассчитывает продать весь российский бизнес целиком. При этом один из собеседников РБК утверждает, что ритейлер рассчитывает отдельно продать принадлежащую ему российскую недвижимость.

Весной прошлого года по всей России работали 57 магазинов французской компании. В настоящее время, согласно имеющейся на сайте компании информации, их осталось 28.

Ритейлер объявил о приостановке поставок своей продукции на российский рынок на фоне начала специальной военной операции России на Украине. Последний магазин французской компании закрылся в РФ 27 января. До этого отмечалось, что торговые точки закрыты временно.

В середине марта прошлого года глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что «Декатлон» наряду с Leroy Merlin и «Ашан» относится к числу французских компаний, которые останутся работать в России.