Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов

Фото: МИД РФ

Возможно, что вороны кружат над Киевом из-за антирелигиозных действий украинских властей. Об этом в среду, 25 января, написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

— Кто знает, может, это ответ на спонсируемое государством богохульство — уничтожение церквей и преследование священников, — поделился дипломат.

Накануне Полянский заявил, что Запад пока не пересекал «самые красные линии» в конфликте на Украине. По его словам, российское правительство высылает обращения некоторым странам Запада. В них Россия призывает оставаться спокойными и осознать, что поставки дополнительного вооружения не изменят итог спецоперации.

24 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ожидаются дополнительные кадровые решения в отношении нескольких чиновников на разных уровнях власти и в правоохранительной системе. По его словам, соответствующие распоряжения будут относиться к «управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти», а также в регионах и правоохранительной системе.

Так, украинский лидер подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко. После Алексей Кулеба был уволен с должности председателя Киевской областной военной администрации (ОВА). Помимо этого, с должностей глав областных военных администраций ушли Резниченко Валентина (Днепропетровская область), Живицкий Дмитрий (Сумская область) и другие.