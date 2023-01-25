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Главный дом усадьбы Хрящева — Шелапутиных в Таганском районе отреставрируют

Араз Салехов
Город
Главный дом усадьбы Хрящева — Шелапутиных в Таганском районе отреставрируют
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Москва, Андроньевская площадь, 6с1 Карта всех событий

В Таганском районе столицы специалисты отреставрируют главный дом усадьбы Хрящева — Шелапутиных. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Главный дом городской усадьбы Хрящева — Шелапутиных требует масштабных реставрационных работ. Сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. Мы согласовали проект реставрации, в котором представлены все необходимые решения для сохранения исторического облика памятника, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В ходе работ специалисты восстановят утраченные элементы декора, а также создадут специальные экспозиционные зондажи для демонстрации горожанам кирпичной и белокаменной кладки. После окончания реставрационных работ в здании планируется обустроить администрацию Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.

Дом расположен по адресу Андроньевская площадь, дом 6, строение 1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о реставрации надгробного памятника на могиле писателя Михаила Михайловича Пришвина. В ходе работ специалисты приведут в порядок надгробие. Планируется, что реставрация пройдет в 2023–2024 годах. Писатель похоронен на Введенском кладбище в районе Лефортово.

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