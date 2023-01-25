Педагога из Екатеринбурга обвинили в заклеивании рта третьекласснику скотчем

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В элитной гимназии № 94 Екатеринбурга мать одного из учеников третьего класса обвинила учителя в физическом насилии. Об этом она рассказала журналистам на условиях анонимности.

— Я случайно узнала в родительском чате о том, что преподаватель обмотала моего ребенка скотчем. Этот ужас видели все одноклассники сына. Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку, — рассказала она.

По словам родительницы, позже ребенок сам рассказал, что учитель могла ударить тряпкой для доски или книжкой. Таким же образом она относилась и к другим ученикам.

Мать мальчика уже вызвали на разговор в администрацию, однако никаких извинений от руководства школы не прозвучало. Женщина предполагает, что во всем обвинят ее ребенка, а педагог останется безнаказанным, передает URA.RU.

Другого учителя из Ленинградской области обвинили в развращении девочки. По данным следствия, 31-летний преподаватель пригласил 13-летнюю девочку к себе домой, после чего изнасиловал ее.