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Приметы и советы

Названы плюсы меблировки квартир, приобретенных в ипотеку

Ирина Игнатенко
Общество
Названы плюсы меблировки квартир, приобретенных в ипотеку
Фото: Pixabay

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что министерство прорабатывает концепцию включения меблировки кухни в ипотеку при покупке жилья в новостройках. Данную инициативу прокомментировал президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.

Он отметил, что это хорошая идея для жилья стандартного класса и экономсегмента. Кроме того, для застройщиков это станет дополнительным маркетинговым ходом.

Эксперт уточнил, что около 70 процентов сделок на первичном рынке — это сделки с ипотекой, что говорит о том, что большая часть населения весьма ограничена в средствах.

— Минимальная меблировка — это общеевропейская практика. Как дополнительный маркетинговый ход или удобство для покупателей это имеет место быть, — пояснил он в комментарии НСН.

Ранее стало известно, что у москвичей снизился спрос на ипотечные сделки. По итогам года, в Москве зафиксировано 108,4 тысячи ипотечных сделок в сфере первичной и вторичной недвижимости, передает ФАН.

Существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал риелтор Олег Бендриков.

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