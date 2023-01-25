Прокофьева заявила, что у нее с Заворотнюк были самые низкие гонорары в «Моей прекрасной няне»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Актриса Ольга Прокофьева, сыгравшая роль Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня», призналась в скромных гонорарах во время работы над проектом.

— У нас с Настей (Заворотнюк — прим. «ВМ») были самые низкие гонорары. Даже приглашенные на малюсенький эпизод артисты получали больше. Первый договор был подписан практически на год, и все это время мы зарабатывали по минимуму, — рассказала она.

Однако спустя время гонорары увеличились. Кроме того, для актеров не было предусмотрено удобств: туалеты, по словам Прокофьевой, были расположены на улице, а уже зимой их переместили в помещение.ю передает портал «7Дней».

Другая звезда сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов в октябре с юмором отреагировал на лухи о своей смерти. В СМИ распространилась информация, что актер якобы отравился и ушел из жизни.

Примечательно, что аналогичная ситуация уже происходила в прошлом году. Тогда Жигунов также иронично отреагировал на новость о своей смерти.

Некоторые издания сообщили, что артист и его супруга погибли во время потопа в Крыму, где они проводили свой отпуск. Из-за этого артист написал обращение к подписчикам от имени своего пса Степы. Тогда поклонники настаивали, что Жигунову следует разобраться в неприятном инциденте и потребовать объяснений от авторов таких высказываний.