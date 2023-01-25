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Песков прокомментировал слова Киева об ударах по российским городам

Араз Салехов
Политика
Песков прокомментировал слова Киева об ударах по российским городам
Фото: Администрация президента РФ

Украинские власти не раз организовывали теракты, они не гнушаются ничем, что в свою очередь подтверждает правильность избранного Россией пути по защите себя. Об этом в среду, 25 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем. Это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности, — поделился он.

Официальный представитель Кремля напомнил о чудовищном теракте с журналисткой Дарьей Дугиной в Подмосковье, организаторами которого стали представители киевского режима. Таким образом Песков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, сообщает РИА Новости.

Накануне Песков заявил, что причастность Украины к убийству Дугиной является доказательством существования опасности покушений на россиян.

Недавно сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, предпринявших попытку вывести из строя тяговую подстанцию на одной из станций Южно-Уральской железной дороги. В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на диверсию».

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