Синоптик Колесов рассказал, когда в Петербурге вновь выглянет солнце

Фото: gov.spb.ru

Процесс потепления в Санкт-Петербурге идет очень медленно, к концу дня 25 января температура воздуха повысится до плюс 2–3 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Синоптик сообщил, что перепады температуры воздуха от минуса к плюсу будут продолжаться до конца января, а осадки в виде снега сменяться дождем. Очередное похолодание наступит 27 января.

В пятницу в небе над Петербургом должно появиться солнце, которого жители не видели несколько дней, передает издание «Невские новости».

Ранее Александр Колесов сообщил, что оттепель во второй декаде января 2023 года стала одной из экстремальных за всю историю наблюдения за погодой в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что впервые за 20 лет за всю вторую декаду января солнце так и не вышло из-за туч, передает издание argumenti.ru.

Накануне ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» рассказала, что эта неделя принесет горожанам солнце, а благодаря отсутствию ветра погода будет довольно комфортной.