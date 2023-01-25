Акция «Блокадная ласточка» состоялась в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Накануне в Музее Победы состоялась акция «Блокадная ласточка», в которой приняли участие около 50 столичных школьников. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Цель акции, а также урока мужества, который в этот день прошел в музее, — донести до школьников, что, несмотря на нечеловеческие условия, люди не сдались врагу, а верили в победу и свое спасение, — рассказали организаторы.

Во время интерактивного занятия ребята сделали специальные жетоны и ласточек, которые они затем повесили на дерево, установленное в зале «Школьного музея Победы».

В честь 80-летия победы в Сталинградской битве в семи странах СНГ откроется выставка Музея Победы «Ледяная петля Сталинграда». Первая экспозиция открылась сегодня в Русском доме в Ташкенте, также экспозицию представят в Ереване, Минске, Астане, Кишиневе и Тирасполе.

Также 25 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы. В этот день столичные учащиеся увидят выставку «Молодая гвардия», экспозицию «Подвиг Армии», Зал исторической правды, зал «Лица Победы» и многое другое.