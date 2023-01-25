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Мужчину, зарезавшего мать и ранившего сестру на западе столицы, арестовали на два месяца

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, зарезавшего мать и ранившего сестру на западе столицы, арестовали на два месяца
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Витебская улица Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в убийстве матери и покушении на убийство сестры, арестовали на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 25 января.

По ее словам, с учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры суд отправил подозреваемого в СИЗО до 23 марта 2023 года. Сам фигурант уголовного дела на заседании заявил, что не против избрания такой меры пресечения.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Мужчину обвиняют по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». По версии следствия, утром 23 января он напал с ножом на собственную мать и нанес ей не менее 11 ударов. От полученных травм женщина скончалась на месте. В том же конфликте пострадала и сестра подозреваемого. Подробнее об обстоятельствах и возможных причинах преступления — в материале «ВМ».

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