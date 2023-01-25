Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Суд оставил автоподставщика Афанасьева в СИЗО

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил автоподставщика Афанасьева в СИЗО
Фото: shutterstock

Мосгорсуд оставил в СИЗО автоподставщика Евгения Афанасьева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 25 января.

Накануне Нового года Таганский суд Москвы арестовал мошенника на Bentley на два месяца.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина нарочно подстраивал аварии на своем Bentley для нечестного заработка денег.

Уголовное дело, о котором идет речь, возбудили после серии подозрительных аварий. Своими жертвами он выбирал водителей корпоративных грузовиков.

Из-за того, что чаще всего его признавали пострадавшим, он получал средства и от страховой компании, и от владельцев грузового транспорта. Сумма выплат могла доходить до двух миллионов рублей. На данный момент известно более чем о сотне подобных аварий.

В результате злоумышленника задержали, и в его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».

Москва Юристы Преступления Уголовные дела Суды
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте