Суд оставил автоподставщика Афанасьева в СИЗО

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Мосгорсуд оставил в СИЗО автоподставщика Евгения Афанасьева. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 25 января.

Накануне Нового года Таганский суд Москвы арестовал мошенника на Bentley на два месяца.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, мужчина нарочно подстраивал аварии на своем Bentley для нечестного заработка денег.

Уголовное дело, о котором идет речь, возбудили после серии подозрительных аварий. Своими жертвами он выбирал водителей корпоративных грузовиков.

Из-за того, что чаще всего его признавали пострадавшим, он получал средства и от страховой компании, и от владельцев грузового транспорта. Сумма выплат могла доходить до двух миллионов рублей. На данный момент известно более чем о сотне подобных аварий.

В результате злоумышленника задержали, и в его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество».