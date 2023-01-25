Дипломат предупредил о последствиях поставок ВСУ оружия для ударов по России

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Если Украине будут предоставлено оружие для нанесения ударов по российским городам, последующий ответ будет жестким. Об этом в среду, 25 января, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия, — сказал дипломат.

Гаврилов также предупредил западных политиков, что Россия прямо предупреждает о последствиях подобных действий, передает РИА Новости.

До этого председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол предложил передать Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия для нанесения ударов по Крыму.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт.