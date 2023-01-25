Москвичей пригласили на выставку мелких домашних животных «ЗооПалитра»

Фото: Вечерняя Москва

Москва, Краснопролетарская улица, 36 Карта всех событий

Выставка мелких домашних животных «ЗооПалитра» состоится 4 февраля в Деловом центре «Амбер Плаза». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы в среду, 25 января.

Посетить мероприятие можно с 10:00 до 17:00. В рамках выставки гости смогут увидеть кошек, улиток, мышей и многих других животных, а также принять участие в конкурсах и стать свидетелями награждения по итогам экспертизы.

Экспозиция расположилась в зале площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Уточняется, что вход на выставку бесплатный.

До этого сообщалось, что десять животных из столичных приютов обрели семью благодаря фотовыставке в парке Северного речного вокзала. Дом нашли кошечки Буся и Пуля, котята Гарри и Герни, щенки Октябрина и Октябрь и другие хвостатые.

Посетить фотовыставку можно на аллеях парка Северного речного вокзала. Там представлены стенды с информацией о питомцах городских приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» ГБУ «Доринвест».

Недавно горожанам рассказали, как взять кота из приюта. Для выбора домашнего питомца горожанину необходимо зайти на сайт или на страницу приюта в социальных сетях, а также приехать в учреждение и провести время с животными.