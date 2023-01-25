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Медведев удивился, почему не заменяют критикующих СВО шоураннеров

Полина Долганова
Общество
Медведев удивился, почему не заменяют критикующих СВО шоураннеров
Фото: er.ru

В настоящее время в России снимают сериалы по одним и тем же произведениям — это может быть чьим-то осознанным желанием «подкормить» их авторов. Об этом в среду, 25 января, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

— Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами специальную военную операцию, но, по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги, — сказал политик.

Медведев также задался вопросом, почему в стране нельзя найти авторов, которые напишут достойный сценарий на тему СВО, передает РИА Новости.

До этого член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что юмориста и шоумена Семена Слепакова следует лишить гражданства и признать иноагентом за песню о спецоперации.

По мнению депутата, уехавший в Израиль Слепаков «записал новую оскорбительную сатирическую песню, посвященную СВО». Композиция имитирует колыбельную, которую поет мать своему сыну, рассказывая про его братьев.

Музыкант Юрий Лоза заявил «Вечерней Москве», что песня Слепакова «Колыбельная», в которой есть сатира на гибель российских солдат, должна быть проверена на предмет «идеологической диверсии».

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