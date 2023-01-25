Мосгордума поддержала установку памятника сыщику Кошко на Селезневской улице

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Москва, Селезнёвская улица 11 Карта всех событий

Мосгордума поддержала предложение об изменении места установки в городе памятника знаменитому сыщику Аркадию Кошко.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов напомнил, что изначально памятник криминалисту предполагалось поставить в Газетном переулке, в районе дома № 6.

Однако установку объекта в указанном месте не удалось совершить, поскольку выяснилось, что на участке стоит коллектор, который планировалось оградить. В результате было предложено новое место для установки памятника — напротив здания Центрального музея МВД России по адресу улица Селезневская, дом 11.

Этот адрес согласован с городским департаментом культурного наследия. Кроме того, вопрос об установке памятника сыщику перед зданием музея МВД был рассмотрен и поддержан комиссией по монументальному искусству, передает агентство городских новостей «Москва».

25 января депутаты Мосгордумы приняли постановление о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» участнику Великой Отечественной войны генерал-полковнику в отставке Борису Уткину.

Заместитель председателя Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Артур Берлов отметил, что текущий год станет для Уткина юбилейным — 23 февраля ветерану исполнится 100 лет.