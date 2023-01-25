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Единое электронное пространство библиотек, архивов и музеев создадут в России

Евгений Белоусов
Общество
Единое электронное пространство библиотек, архивов и музеев создадут в России
Фото: Unsplash

Единое электронное пространство сформируют в России на базе оцифрованных фондов библиотек, архивов и музеев. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина был опубликован в среду, 25 января.

— Формирование единого российского электронного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных, архивных, музейных фондов, собранных в Национальную электронную библиотеку, общенациональный интерактивный энциклопедический портал, другие научно верифицированные источники знания, — говорится в документе.

Кроме того, указ президента России подразумевает создание безопасной информационной среды через популяризацию информационных ресурсов с достоверной информацией.

Недавно сообщалось, что три виртуальные лаборатории по физике и одна по органической химии появились в библиотеке Московской электронной школы. Новая лаборатория по физике «Архимед» предусмотрена для учащихся 7-х классов.

В ней представлены динамические и кинетические типы объектов. Онлайн-симулятор «Наука. Органическая химия» включает в себя набор из десяти виртуальных стендов, которые показывают работу с молекулами.

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