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Соскин: Кадровые перестановки на Украине предвещают крах Зеленского

Евгений Жуков

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Соскин: Кадровые перестановки на Украине предвещают крах Зеленского
Фото: president.gov.ua

Кадровые перестановки в руководстве Украины свидетельствуют о тяжелом положении президента страны Владимира Зеленского. Об этом в среду, 25 января, заявил экономист и бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

— Внутри страны эти кадровые отставки и очень грязные дела по деньгам, по коррупции, по краже государственных народных денег, имущества, в Минобороны и так далее свидетельствуют о крахе режима Зеленского и (партии — прим. «ВМ») «Слуги народа», — сказал он на своем YouTube-канале.

23 января Зеленский анонсировал кадровые решения в стране. Глава государства подчеркнул, что они коснутся «управленцев разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти», а также в регионах и правоохранительной системе.

25 января украинский лидер подписал закон, который усиливает уголовную ответственность для военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или территории воинской части.

До этого Соскин сообщил, что экономика Украины будет находиться в стадии стагнации еще 12 лет. Эксперт назвал Украину страной-неудачницей, находящейся в «энтропийной воронке», поэтому до 2034 года «все будет только хуже».

Украина кадровые перестановки Владимир Зеленский
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