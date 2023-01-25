Белый дом: Новое оружие поможет Украине вернуть Крым и Донбасс

Фото: whitehouse

Поставки нового вооружения могут помочь Украине вернуть территории Донбасса и Крым. Об этом в среду, 25 января, заявил представитель американской администрации.

— Мы хотим убедиться, что у них есть подходящие мощности не только для защиты от России, но и для возврата суверенной территории. Крым — это Украина, — подчеркнул он.

Тем не менее США не указывают Украине цели для нанесения ударов: все это должен решать только сам Киев, цитирует чиновника РИА Новости.

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является с их стороны продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

25 января Германия решилась поставить Украине танки Leopard 2. Что известно об этих боевых машинах, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

Leopard 2 — это основной боевой танк немецкой и ряда других европейских армий. На данный момент самые распространенные модификации — А4, А5 и А6, но есть и наиболее современная версия — 2А7+.