Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

Фото: Администрация президента РФ

В перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 25 января.

— В современных условиях, наверное, непросто будет ее (идею — прим. «ВМ») реализовать. Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели Всемирный фестиваль студентов и молодежи. И провели очень успешно, — сказал глава государства.

Лидер подчеркнул, что все зависит от участников международных организаций, однако российское правительство в любом случае готово поддержать подобную инициативу в будущем.

Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

25 января Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина и ректора МГУ Виктора Садовничего посетил флагман инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы» — кластер «Ломоносов».