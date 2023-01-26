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В Белом доме не видят угроз для НАТО со стороны России

Егор Провоторов
В мире
В Белом доме не видят угроз для НАТО со стороны России
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты не видят угроз странам НАТО со стороны России, заявил журналистам в среду, 25 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон не видит «абсолютно никаких указаний» на то, что президент России Владимир Путин «планирует удары» по территории стран Североатлантического альянса. Слова Кирби приводит РИА Новости.

Накануне сенатор-республиканец в Конгрессе США Джон Корнин заявил, что нежелание ФРГ наращивать военную помощь украинским властям ставит вопрос о надежности страны как члена Североатлантического альянса.

Отказ немецких властей поставлять Украине танки Leopard 2 — это очередная победа президента РФ Владимир Путина. Такое мнение высказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. По его мнению, отказ западных стран от поставки танков стал настоящим предательством для Украины. Это только сыграло на руку российскому лидеру.

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