Китайские компании Honor и Xiaomi возобновили набор сотрудников в российские офисы

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Китайские компании Xiaomi и Honor стали набирать сотрудников в свои российские офисы. Они ищут специалистов по дистрибуции, логистике, закупке рекламы. Все опубликованные вакансии датированы 30 декабря и более поздними сроками.

Как пояснил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, у обеих корпораций достаточно большая номенклатура товаров, идущих на российский рынок. Поэтому чтобы обеспечивать необходимый объем продаж необходимы люди.

Обе компании рассматривают возможность полноценного возобновления работы брендов в России, включая маркетинговую активность и продвижение своей продукции в медиа, согласились другие эксперты.

Основатель агентства PR Perfect Кристина Петрова заявила, что в настоящее время существует несколько стратегий присутствия зарубежных компаний на российском рынке. Либо компания занимается маркетингом и продвижением самостоятельно, либо такая деятельность происходит через партнером. Третий вариант заключается в открытии представительства в РФ под другим названием.

— То, что они вновь открыли вакансии в стране — позитивный сигнал, он может свидетельствовать, что компании выбрали возврат к первой стратегии, — подчеркнула Петрова в комментарии газете «Известия».