Пожилая жительница Великобритании умерла от переохлаждения из-за дорогого отопления

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Пожилая жительница Великобритании Барбара Болтон умерла в возрасте 87 лет из-за переохлаждения, возникшего в результате подорожания стоимости отопления. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

По данным издания, медики госпитализировали женщину еще 11 декабря прошлого года. У нее диагностировали переохлаждение и инфекцию грудной клетки. Болезни были связаны с невозможностью Болтон оплатить отопление. Женщина скончалась 5 января.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют произошедшее.

Великобритания столкнулась с проблемами в энергетике на фоне введенных в отношении России санкций. Они затронули экспорт российских энергоносителей, что отразилось на стоимости газа и электричества в стране. Из-за этого ряд СМИ предрекли государству проблемы.

Так, в начале января издание Financial Times сообщило, что Великобритания в этом году столкнется с наиболее сильной рецессией в экономике по сравнению с другими странами G7. Инфляционный шок, который был вызван пандемией и спецоперацией на Украине, будет сохраняться в Британии дольше, чем в других странах.