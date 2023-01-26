Психолог рассказал о плюсах и минусах позднего материнства

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Существуют сильные доводы за и против возрастного материнства, которые могут повлиять на решение пары, когда заводить детей. О них рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Если говорить о плюсах, то, по словам эксперта, в более зрелом возрасте человек становится осознаннее, у него появляется больше ответственности. Кроме того, чаще всего человеку удалось многого добиться в работе. Деньги дают больше возможностей, уверенность в завтрашнем дне.

— Чем больше денег, тем легче растить ребенка. Можно легко получить быструю и качественную медицину, нанять няню, дать лучшее образование. Сильно снижается нагрузка на родителя с решением бытовых проблем, — пояснил психолог в комментарии Life.ru.

Самым значимым недостатком в вопросе позднего рождения ребенка, по его словам, является разница в возрасте. Психолог отметил: чем старше родитель, тем сложнее ему достичь взаимопонимания с ребенком.

Ранее стало известно, что американская актриса, певица, автор песен и дизайнер Пэрис Хилтон впервые стала мамой в возрасте 41 года, передает Nation news.

Быть многодетным родителем — значит испытывать счастье, радость и любовь в многократном размере. Но возрастает и нагрузка. Как мамам и папам помогают восстановить внутренние силы, рассказывает психолог семейного центра «Преображение» Зульфия Хазова.