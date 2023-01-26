HR‑специалист рассказала, где студентам без опыта найти подработку

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В настоящее время найти студенту подработку не составит особого труда. Об этом рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Первый способ найти работу — изучить доску объявлений в университете. По словам эксперта, многие вузы сотрудничают с различными компаниями и они очень часто размещают в учебных заведениях вакансии для подработки для студентов.

Также можно обратиться в Центр занятости населения.

По словам независимого HR-специалиста, работу можно найти и по знакомству.

Подработка во время обучения позволит приобрести необходимый опыт, что позволит рассчитывать на хорошую должность после окончания университета, передает РИАМО.

Ранее стало известно, что медианная зарплата по итогам 2022 года составила 45 000 рублей, что на 10 000 больше, чем в 2021 году. Самые высокие медианные заработки предлагали в автобизнесе — 55 000 рублей, передает ФАН.

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