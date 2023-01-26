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Педагоги-психологи Москвы расскажут о социализации детей с расстройством аутистического спектра

Александр Афонин
Город
Педагоги-психологи Москвы расскажут о социализации детей с расстройством аутистического спектра
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Москвы 30 января проведут вебинар «Наш опыт. Эффективные технологии в работе с детьми с расстройством аутистического спектра», где расскажут об особенностях коммуникации и социализации у детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

— Цель наших вебинаров — рассказать родителям и педагогам о способах преодоления существующих дефицитов у детей с РАС, предложить эффективные инструменты решения этой задачи, — отметила заместитель директора ГППЦ Ольга Егупова.

В процессе мероприятия эксперты расскажут о навыках, которые входят в модель психического. Помимо этого, гости вебинара смогут узнать, как формировать ее у детей с расстройствами и задать вопросы специалистам. Для участия необходима предварительная регистрация на портале ГППЦ.

Многие родители не знают, что за помощью в воспитании ребенка и решении конфликтных ситуаций в семье можно обратиться к школьному психологу. Однако многие проблемы в успеваемости, поведении и отношениях в классе может помочь решить специалист. Зачем нужен школьный психолог, какие задачи он может решить — в материале «Вечерней Москвы».

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