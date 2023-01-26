Педагоги-психологи Москвы расскажут о социализации детей с расстройством аутистического спектра

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Специалисты Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Москвы 30 января проведут вебинар «Наш опыт. Эффективные технологии в работе с детьми с расстройством аутистического спектра», где расскажут об особенностях коммуникации и социализации у детей с расстройством аутистического спектра (РАС).

— Цель наших вебинаров — рассказать родителям и педагогам о способах преодоления существующих дефицитов у детей с РАС, предложить эффективные инструменты решения этой задачи, — отметила заместитель директора ГППЦ Ольга Егупова.

В процессе мероприятия эксперты расскажут о навыках, которые входят в модель психического. Помимо этого, гости вебинара смогут узнать, как формировать ее у детей с расстройствами и задать вопросы специалистам. Для участия необходима предварительная регистрация на портале ГППЦ.

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