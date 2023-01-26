Роспотребнадзор рекомендовал не привитым от кори гражданам пройти вакцинацию

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Гражданам, которые не проходили процедуру вакцинации от кори и не имеют антител, рекомендуется сделать прививку от заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в четверг, 26 января.

В ведомстве напомнили, что все сведения о сделанных прививках хранятся в медицинской карте гражданина. Если в ней отсутствует информация о вакцинации от кори, то человеку рекомендуется сдать тест на наличие антител. Если их нет, то Роспотребнадзор рекомендует пройти вакцинацию.

Также 3 апреля в стране стартует кампания по иммунизации населения. Она продлится до 31 декабря. В этот период властям регионов нужно разъяснить гражданам преимущества вакцинации от кори и выявить тех, кто еще не был привит, передает РЕН ТВ.

В отдельных регионах России фиксируются завозные случаи заражения корью. Инфекция передается только непривитым людям. Чтобы сократить риски распространения заболевания, в Роспотребнадзоре разработали проект по подчищающей иммунизации. Об особенностях болезни, симптомах и осложнениях — в материале «Вечерней Москвы».