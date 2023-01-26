Владимир Ефимов: Число самозанятых в Москве превысило 1,2 миллиона

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На декабрь прошлого года число плательщиков налога на профессиональный доход в столице превысило 1,2 миллиона человек. Об этом в четверг, 26 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Режим «Налог на профессиональный доход» остается популярным у жителей Москвы. За 11 месяцев 2022 года число самозанятых в городе увеличилось на 340 тысяч человек. В январе — ноябре горожане с таким статусом заработали почти 240 миллиардов рублей, — поделился он.

При этом в общей сложности самозанятые заработали 556 миллиардов рублей с начала 2019 года, когда ввели этот налоговый режим. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в свою очередь добавила, что в период с января по ноябрь самозанятые перечислили в бюджет города 6,5 миллиарда рублей, это почти на 40 процентов больше, чем за весь 2021 год.

Также стало известно, что за прошедший 2022 год число предпринимателей на столичном портале поставщиков увеличилось более чем на 43 тысячи.