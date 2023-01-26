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Дипломат заявил о превосходстве российского танка Т-80 над Abrams и Leopard

Александр Афонин

Сюжет: 

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Дипломат заявил о превосходстве российского танка Т-80 над Abrams и Leopard
Фото: Минобороны РФ

Американский танк Abrams и немецкий Leopard, который в скором времени будут предоставлены Украины, имеют более худшие характеристики, чем российский Т-80. Об этом заявил в четверг, 26 января, глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

— Танки — такие же обычные коробки, снаряженные оружием. Abrams и Leopard мало чем отличаются, они даже хуже, чем наши Т-80, военные это знают, — сказал дипломат в эфире «России 24».

Накануне представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Помимо этого, США направят Украине 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков.

В этот же день представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин отправит Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Германия разрешит другим странам отправлять эти машины из своих запасов.

Что известно о немецких Leopard 2, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход СВО — в материале «Вечерней Москвы».

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