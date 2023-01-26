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ФСБ обнародовала свидетельства убийств поляками узников Освенцима

Полина Долганова
Общество
ФСБ обнародовала свидетельства убийств поляками узников Освенцима
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России обнародовала документы, свидетельствующие об убийствах узников концлагеря «Аушвиц» в Освенциме, которые совершались поляками.

Так, среди материалов можно найти рассказ бывшего узника лагеря, старшего лейтенанта Красной Армии Павла Гавриша, которому удалось совершить побег. По его словам, каждый заключенный в «Аушвице» становился «рабом с номером, выколотым на груди у военнопленных или на руке у гражданских».

Гавриш добавил, что за порядком в лагере следили немцы и поляки, которые отбывали сроки за бандитизм и убийства.

— Уводя команды на работы, каждый капо получал задачу уничтожить определенное число заключенных, — цитирует рассказ старшего лейтенанта газета «Известия».

В прошлом году ФСБ обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера в 1945 году. Речь идет о документах из дела экс-пилота лидера Третьего рейха Ганса Баура, который рассказал о происходящем в бункере в Берлине до и после самоубийства главы нацистской Германии.

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