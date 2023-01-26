Космонавт Артемьев рассказал о работе на МКС

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Командир корабля «Союз МС-21» и экспедиции на МКС Олег Артемьев рассказал о своей работе на Международной космической станции. Космонавт пробыл в открытом космосе более 53 часов.

Артемьев рассказал, что к нестандартным ситуациям, авариям и другим «шероховатостям» экипаж готовится очень тщательно.

— Нештатные ситуации мы нивелируем, потому что мы к этому готовимся всю свою жизнь. То есть процентов 70 нашей подготовки — это как раз выход из нештатной ситуации, — пояснил он в комментарии «360».

Космонавт добавил, что все нестандартные ситуации очень долго отрабатываются в Звездном городке — в специальной гидролаборатории. В частности, ведется отработка различных неисправностей скафандра, потери питания, неисправности радиосвязи.

Ранее стало известно, что строительство стартового комплекса для запуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» закончится к концу этого года. Об этом глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает Царьград.

Во время сеанса связи Москва — МКС — Брест, который состоялся недавно, космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина раскрыла свои музыкальные предпочтения на орбите.